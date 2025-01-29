Özel Klinik Serumu Canından Etti

UMRE HAZIRLIĞINDA HAYATINI KAYBEDEN MEHMET GÜNDOĞAN

Afyonkarahisar’da umreye gitmek için hazırlık yapan Mehmet Gündoğan (38), boğaz enfeksiyonu şikayeti ile başvurduğu özel klinikte ‘sarı serum’ bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan Songül Gündoğan (38), “Sarı serum, bana göre ‘sarı zehir’ eşimi 20 saat içinde benden aldı. Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. İki çocuğum babasız kaldı” dedi.

SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇAN TEDAVİ SÜRECİ

Mehmet Gündoğan, 12 Ocak’ta boğaz ağrısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada reçeteyle gerekli ilaçları aldı fakat rahatsızlığı geçmeyince 13 Ocak’ta özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre, burada Gündoğan’a damar yoluyla ‘sarı serum’ verilmeye başlandı ve iki ayrı serum bağlanması planlandı. İkinci serumun bitmesine yakın, Gündoğan nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Klinikteki doktor ve personelin müdahaleleri yetersiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden çağrılan ambulansla hastaneye nakledildi. Yoğun bakımda 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi ise 15 Ocak’ta Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Çiftin 27 Ocak’ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSU VE İFADELER

Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla klinikteki doktor ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kliniğe gitme sebebini umre hazırlığı olarak belirten Gündoğan, “Eşim bu sarı serumdan sonra nefes alamamaya başladı, kalbi durdu. İlk müdahale yeterli olmadı. Eşim yoğun bakıma kaldırıldığında artık her şey çok geçti” şeklinde ifade verdi. Gündoğan, Sağlık Bakanlığı’nın tedbirleri artırmasını ve bu ‘sarı serum’un riskleri hakkında toplumun bilgilendirilmesini istedi.

HEDEF ALAN TEDAVİLER VE KAYIPLAR

Songül Gündoğan, eşinin genelde doktora gitmediğini ve ilaç kullanmadığını belirtti. “Bu sefer umreye gideceğimiz için gitti. Ne yazık ki eşim, umre ihramları hazırken kefen giydirdiler. Daha önce hiçbir sağlık sorunu yaşamamıştı” diye konuştu. Gündoğan, ihmali olanların ceza almasını talep etti.

Bu olay, sağlık alanında dikkat edilmesi gereken konuları tekrar gündeme getirdi.