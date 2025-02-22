More
Gündem

Özel Kuvvetler 12 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

ozel-kuvvetler-12-teroristi-etkisiz-hale-getirdi

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü çabalar kesintisiz bir biçimde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde uygulanan Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÖZEL KUVVETLER’DEN NOKTA OPERASYONU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde önce 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Ardından, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Böylelikle operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 12’ye ulaştığı vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılıkla ve sürekli bir şekilde operasyonlarını devam ettirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, bölgedeki harekâtların kararlılıkla süreceği dile getiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Evde Bakım Yardımı 10 Bin 125 TL Oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli bireylerin ailelerine sunulan evde bakım yardım ücretlerine zam yapılmasını talep etti.
Gündem

Ocakta En Çok İranlılar Türkiye’yi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ocak ayında 2,1 milyon yabancı turisti ağırladığını ve en fazla ziyaretçinin İran'dan geldiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.