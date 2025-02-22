Özel Kuvvetler 12 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü çabalar kesintisiz bir biçimde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde uygulanan Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÖZEL KUVVETLER’DEN NOKTA OPERASYONU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde önce 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Ardından, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla 3 teröristin daha kaçamadan etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Böylelikle operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 12’ye ulaştığı vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kararlılıkla ve sürekli bir şekilde operasyonlarını devam ettirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, bölgedeki harekâtların kararlılıkla süreceği dile getiriliyor.