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Özel Milli Sporculardan Üç Madalya Başarısı

2025 DÜNYA KAYAK ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARILI SONUÇLAR

2025 Dünya Kayak Şampiyonası’nda özel milli sporcular, yarışmalara katılarak toplamda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanmayı başardı. Fransa’nın Tignes şehrinde süren VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası’nda Türk milli sporcular rekabet ediyor.

OLDUĞU GİBİ YARIŞTI

Piste çıkan otizmli birey Aliye Zeynep Bingül, Kadınlar Slalom’da gösterdiği performansla dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Ayrıca Muhsin Murat Bingül, erkeklerde dünya ikinciliğini elde ederken, slalom kategorisinde ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

TEBRİKLER GİBİ BAŞARILAR

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, bu başarıların ardından sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Başarılar, ülkenin bu alandaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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