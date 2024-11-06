“Özel Okul Ücretlerinde Erken Kayıt Sorunları”

ÖZEL OKUL FİYATLARININ ARTISINA TEPKİLER KABARLIYOR

Özel okul fiyatları, velilerin gündeminde sürekli bir konu olarak kalıyor. Eylül ayında yeni eğitim dönemi başlarken, yüzde 300’lere ulaşan yüksek fiyatlar dikkatleri bu alana çekmişti. Veliler duruma isyan ederken, okullar “maliyet arttı” diyerek artışın şart olduğunu savunmuştu. Bu zamlar, eğitim masraflarını enflasyon kalemleri arasında en çok artan harcama grubu haline getirdi. Okullar yeni eğitim dönemine girmişken, bazı okullar erken kayıt için harekete geçti ancak açıklanan rakamlar yine enflasyonun ve yasal sınırın üstünde oldu. Veliler de bu duruma karşı tepkilerini dile getiriyor.

ERKEN KAYIT SÜRECİ DEĞİŞİYOR

Genelde her yıl ocak ayı itibarıyla erken kayıt ücretleri açıklanan özel okullar, bu yıl keskin bir değişiklik göstererek bazı okullar ekim ayında yeni kayıt ücretlerini duyurdu. Ancak, veliler erken kayıt döneminde daha uygun fiyatlarla karşılaşacaklarını düşünürken, yüzde 60’a varan zamlarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Bazı okullarda bu zam oranları yüzde 300 seviyelerine kadar ulaştı. Veliler, “Daha bu yılın taksitleri bitmedi. Bu ücretler ödenemez hale geldi” diyerek sitemlerini ifade ediyor. Geçen yıla kıyasla bu yılki eğitim masraflarının oldukça yükseldiğine dikkat çekiliyor.

ENFLASYON ORANLARI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Uzmanlar, velilere ‘erken kayıt yaptıracağım’ panikle istenen ücretleri hemen ödememeleri konusunda uyarıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Özel okullar yönetmeliğince, bu okulların ara sınıflardaki öğrencileri için ne kadarlık artış yapabileceği belirlenmiş durumda” diyor. Yönetmeliğe göre, gelecek yıl okul ücretleri ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanmasının ardından belirleniyor. Kasım itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak öngörülüyor.

YASAL ZORUNLULUKLAR VE ÜCRET TALEPLERİ

Küçük, okul yöneticilerinin ara sınıflardaki öğrencilerden daha fazla ücret talep edemeyeceğini vurguluyor. Bunun yerine okullar yemek, servis, kitap ve kırtasiye için ek ücretler talep ediyor ve bu ücretlerin geçen yıllara göre çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Yönetmelik, yan giderler için velilere seçme hakkı tanıyor. Yani veliler istemezse okulun istediği yerden kıyafet veya kitap almak zorunda değil ve bunun için ek ücret ödemeleri gerekmiyor.

ŞİKAYET HAKLARI

Küçük, okulların yan giderler için zorunlu dayatmalarda bulunduğunu ve tüketicilerin buna karşı harekete geçebileceğini belirtiyor. “Tüketici, kendilerine zorla dayatılan hizmetleri kabul etmeyip okula yazılı bir bildirim yapmalı ve belirlenen bu ücreti kabul etmediğini belirtmelidir. Daha sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayet edebilirler” açıklamasında bulunuyor. Veliler ayrıca fiyat artışlarının adil olmadığını düşünüyorsa Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna internet üzerinden şikayetlerini iletebilirler.

ÖNEMLİ DETAYLAR VE ÜCRET BELİRLEME

Yeni başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine bağlı olarak belirleniyor. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs sonuna kadar ilan ediliyor. Özel okullar mevzuatta belirlenen oranların üzerinde bir fiyat uygulayamıyor. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabiliyor ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemiyor.

Taksit İmkanları VE ÖDEME PLANI

Okul taksit veya tahsilat sistemi, özel okullar ile bu okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine sunulan bir hizmettir. Eğitim, yemek, servis ve kırtasiye gibi ödemeleri, okul tarafından belirlenen plan çerçevesinde taksitler halinde otomatik olarak yapma imkanı sunuluyor. Veliler, 12 aya kadar taksitli ödeme seçenekleri ile eğitim masraflarını kolayca karşılayabiliyor. Ayrıca, yüzde 60-70 zamlı fiyatların her geçen ay daha da yükselebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle erken kayıt, hem ödemelerin erkenden başlamasını sağlıyor hem de olası zamların etkisini azaltma fırsatı sunuyor.