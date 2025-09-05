Özel Okul Zamları Yeniden Belirlendi

ÖZEL OKULLARDA ÜCRET ARTIŞI YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR

Bir süredir gündemde olan özel okulların zam oranlarıyla ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte, ücret artış hesaplama yöntemi yeniden tanımlandı. Öncelikle mevcut uygulamada, okul ücretleri bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE oranlarına 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu yöntemle yapılan hesaplamalar sonucunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlenmişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte, sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki sistemdeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek. Bu değişiklikle beraber, belirlenen oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Bu yılki yüzde 54,8’lik artış, yeni hesaplama yöntemiyle yapıldığında ise yüzde 38,2 olarak çıkacak. Böylece, iki hesaplama yöntemi arasında yüzde 16’lık bir fark oluşacak. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir okulda, yeni sistem sayesinde velilerin ödeyeceği ücret yaklaşık 160 bin lira daha az olacak.

UYGULAMA BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Özel okullar, 2026 yılının Ocak ayından itibaren ücretlendirmelerini yeni formüle göre hesaplamaya başlayacak. Bu değişiklik, özel eğitim kurumlarında maliyetleri düşürme ve velilerin üzerindeki maddi yükü hafifletme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenleme ile özel okulların zam oranlarındaki değişim hem eğitim kalitesini hem de ekonomik istikrarı etkileyebilecek.