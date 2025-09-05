“Özel Okul Zamlarında Yeniden Yapılandırma!”

ÖZEL OKULLARDA YENİ ÜCRET HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bir süredir tartışılan özel okulların zam oranı konusunda önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, ücret artış hesaplama yöntemi güncellendi. Önceki uygulamada, okul ücretleri bir önceki yılın ortalama ÜFE ve TÜFE’sine 5 puan eklenerek belirlendi. Bu sistemle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen zam oranı yüzde 54,8 olmuştu.

YENİ DÜZENLEME İLE FARKLI BİR HESAPLAMA YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, artık sadece bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalamasının dikkate alınması sağlanacak. Önceki formüldeki 5 puan eklenmesi uygulaması ortadan kaldırılacak ve bu oran en fazla 1,05 ile çarpılacak. Eğer bu yılki yüzde 54,8’lik zam oranı yeni hesaplama yöntemine göre belirlenmiş olsaydı, oran yüzde 38,2 olacaktı. Böylelikle yüzde 16’lık bir fark ortaya çıkacak.

VELİLERİ ETKİLEYECEK TASARRUF MİKTARI

Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon lira olan bir özel okulda, yeni sistemle velilerin ödeyeceği ücret yaklaşık 160 bin lira daha az olacak. Özel okullar, 2026 yılının ocak ayından itibaren fiyatlarlarını bu yeni hesaplama yöntemine göre belirleyecek.