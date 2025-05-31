Özel, Operasyonlara Sert Tepki Gösterdi

CHP LİDERİNDEN KATILIMCI SÖZLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Düzce’de yaptığı mitingde, CHP’li belediyelere yönelik son dönemdeki operasyonları ve gözaltı süreçlerini sert bir dille eleştirdi. Özel, konuşmasında “19 Mart Darbesi” olarak nitelendirdiği operasyonlara geniş yer ayırdı. “Düzce ne AKP’nin ne başkasının kalesidir, sadece milletin kalesidir” diyen Özel, miting yapmaması için kendisini uyaranlara “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” şeklinde yanıt verdi.

YARGI DARVESİNE DİKKAT

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sürece dikkat çekerek, bu uygulamaları bir “yargı darbesi” olarak tanımladı. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, İmamoğlu hakkında henüz bir iddianame bile olmadan gözaltı sürecinin işletilmesini eleştirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını fakat hiçbir zaman tutuklanmadığını hatırlatarak, güncel uygulamaların siyasi olduğunu belirtti.

EKONOMİK KAYIPLAR VE ETKİLERİ

Özgür Özel, 19 Mart sabahı gerçekleştirilen operasyonların ekonomik sonuçlarına da değindi. Bu operasyonun ülkeye maliyetinin 60 milyar doları geçtiğini söyleyen Özel, bu parayla emeklilerin maaşlarının artırılabileceğini, çiftçilerin borçlarının silinebileceğini ve işsizlere, atanmayan öğretmenlere çözüm üretilebileceğini ifade etti. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, bu harcamaların bir gün mutlaka hesabının sorulacağını vurguladı.

ADALET ARAYIŞINDA KUMPAS İDDİASI

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda taraflı davranıldığını belirterek, özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdi. Ekrem İmamoğlu dönemine odaklanırken önceki dönemlere göz yumulduğunu belirten Özel, “Bu bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpastır” ifadelerine yer verdi.

İLKELERE VE MÜCADELEYE DEVAM

Konuşmasını, “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” sözleriyle tamamlayan Özgür Özel, kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.