Özel Röportajda Türkiye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi

CNN INTERNATIONAL RÖPORTAJI VE CHK GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’LE GÖRÜŞME

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan CNN International, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye’de yaşanan gelişmelerin uluslararası kamuoyundaki yankılarını ele almak amacıyla yapıldı. Program, kanalın ünlü sunucusu Christiane Amanpour tarafından sunuldu. Amanpour, röportajın yayın tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “Röportajın içeriği oldukça dikkat çekici.”

RÖPORTAJDAKİ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Özgür Özel, yaptığı röportajda Türkiye’deki güncel siyasi atmosfer, yargı bağımsızlığı, halkın tepkileri ve dış politika hakkında bilgi verdi. Konuşmasında dikkat çekici birkaç noktayı aktardı.

ERDOĞAN’IN İKTİDARI VE SEÇİM SONUÇLARI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 yıllık iktidarına dikkat çekti. Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin ikinci parti konumuna düştüğünü vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi durumu hakkında ise, halk arasındaki popülaritesinin ve siyasi yükselişinin dikkat çekici olduğunu belirtti. “İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasa bu süreçlerin başına gelmeyeceğini” ifade etti.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL TEPKİLER

Özgür Özel, Türkiye’deki yargı bağımsızlığının bulunmadığını vurguladı. Ülke halkının yalnızca yüzde 18’inin yargının bağımsız olduğuna inandığını açıkladı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının, yargı bağımsızlığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

PROTESTOLAR VE HALKIN TALEPLERİ

Ülke genelinde 81 ilde 10 milyon insanın sokağa çıkarak adalet ve demokrasi taleplerini dile getirdiğini söyledi. Bu protestoların bir şiddet hareketi değil, halkın iradesini göstermenin bir yolu olduğunu belirtti.

Dış POLİTİKA VE İLİŞKİLER

Dış politika konusuna da değinen Özel, Türkiye’nin Batı ile entegrasyonunu ve NATO ile güçlü bir ittifak kurmasını desteklediklerini aktardı. Ancak mevcut koşulların bu hedeflerin önünde engel teşkil ettiğini ve Türkiye’yi yasa dışı yollara sürüklediğini vurguladı.

ULUSLARARASI DİYALOGUN ÖNEMİ

Özgür Özel, ABD, AB ve diğer demokratik ülkelerle ilişkilerin açık diyalog halinde devam etmesi gerektiğini ifade etti. İkili ilişkilerin hem Türkiye hem de diğer taraflar için yararlı olabileceğini belirtti.