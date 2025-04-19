Özel Sağlık Kuruluşları İçin Yeni Kurallar

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ YÖNETMELİĞİ İLE DEĞİŞİKLİKLER GETİRDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ kapsamlı değişiklikler getiriyor. ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve fizik tedavi kurumlarında hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve denetim süreçleri güçlendiriliyor.

TIP MERKEZLERİ İÇİN AKREDİTASYON ZORUNLULUĞU

Yeni yönetmelikle tıp merkezleri artık Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi almak zorunda. Ayrıca doğum ünitesi açabilmek için belirlenen yeni kriterlere uyum sağlanması gerekiyor. Kayıt ve arşiv işleri için ise elektronik sistem zorunluluğu getiriliyor.

HASTA GÜVENLİĞİNE YENİ ÖNLEMLER

Bilimsel esaslara uygunluk çerçevesinde, tüm tıbbi tedavi uygulamalarında tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri yapılması kararlaştırıldı. 24 saat hizmet verebilen donanıma sahip tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulmasına izin verildi. Cerrahi işlemlerle ilgili standartlar da güncelleniyor.

SAGLIK YATIRIMLARI YILLIK PLANLAMAYA ALINDI

Yeni düzenlemeyle özel sağlık kuruluşlarının açılışları ve kadro talepleri artık yıllık planlama kapsamında değerlendirilecek. Böylece sağlık yatırımlarının dengeli ve ihtiyaca yönelik yapılması sağlanıyor.

SAHİPLİK KURALLARI YENİDEN TANIMLANDI

Özel sağlık kuruluşlarının sahipliğiyle ilgili önemli değişiklikler yapıldı. 1219 sayılı Kanun uyarınca, hekimlik mesleğinden yasaklı kişilerin sağlık kuruluşu sahibi olması tamamen yasaklandı. Ayrıca daha önce sahip olduğu sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilen kişilerin 5 yıl boyunca yeni sağlık kuruluşu açması engelleniyor.

POLİKLİNİKLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

İki veya daha fazla polikliniğin birleşerek tıp merkezine dönüşmesine olanak tanındı. Böylece birleşen poliklinik sayısı kadar ilave kadro verilerek daha güçlü sağlık hizmeti sunulması sağlanıyor.