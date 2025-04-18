Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği Güncellendi

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, özel sağlık kuruluşlarının hizmet standartlarını iyileştiren yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ kapsamlı şekilde güncellenerek yürürlüğe girdi.

HİZMET KALİTESİ VE GÜVENLİK ARTIRILDI

Güncellenen yönetmelikle birlikte, özel sağlık kuruluşlarının işletme ve hizmet sunum standartlarında dikkate değer yenilikler sağlandı. Bu düzenlemeler, tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve fizik tedavi kurumlarını kapsıyor. Böylece, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni kurallara göre, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, tıp merkezi bünyesinde doğum ünitesi açılması için yeni kriterler belirlendi. Kayıt ve arşiv işlemlerinin elektronik sistemle yürütülmesi de zorunlu kılındı. Bilimsel esaslara uyum açısından, tüm tıbbi tedavi uygulamalarında tıbbi endikasyon ve uygulama denetimlerine yer verilecek. Acil hizmet verebilecek donanımda tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulmasına da izin veriliyor.

DETAYLI YENİLİKLER VE KADRO TALEPLERİ

Yönetmelikle birlikte, yeni özel sağlık kuruluşu açılışları ve kadro talepleri yıllık planlama kapsamına alınarak sağlık yatırımlarının dengeli ve ihtiyaç odaklı yapılması hedefleniyor. Özel sağlık kuruluşlarının sahipliği ile ilgili olarak da yeni kurallar getirildi. 1219 sayılı Kanun çerçevesinde hekimlik mesleğinden yasaklı kişilerin sağlık kuruluşu sahibi olması tamamen engellendi. Daha önce sahip olduğu sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilen şahıslara ise 5 yıl boyunca yeni sağlık kuruluşu açma yasağı getirildi.

Belediyeler, iki veya daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüşmesi için düzenlemeler yaparak, birleşen poliklinik sayısı kadar ilave kadro sağlanmasına imkan tanıyor. Böylece, daha güçlü ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunan yapılar oluşturma hedefleniyor. Ayrıca muayenehanelerde uygulanacak tıbbi işlemler, çağdaş tıp kurallarına uygun şekilde yeniden tanımlandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumları ile üniteleri için bina ve fiziki koşullara dair ilave kriterler de getirildi.