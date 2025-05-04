Özel, Saldırı Sonrası Güvenlik Önlemi Aldı

SALDIRI OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninin ardından bir saldırıya uğradı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma etkinliğinin ardından, Özel alandan ayrılırken yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın kimliği henüz belirlenmedi fakat olaydan hemen sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özel, olayın ardından korumaları ile beraber güvenlik önlemleri altında alandan uzaklaştı.