Özel Sekiz Eylül Hastanesi Konkordato İlan Etti. 43 Yoğun Bakım Yatağı Bulunuyor. 3 Aylık Süre Tanındı. Komiser Heyeti Atandı

MANİSA’DA ÖZEL SEKİZ EYLÜL HASTANESİ KONKORDATO İLAN ETTİ

Manisa’da 2008 yılından beri hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Hastane, ödeme güçlükleri yaşaması üzerine mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

43 YOĞUN BAKIM YATAĞI VE 37 UZMAN HEKİMLE HİZMET VERİYOR

Manisa’nın önemli özel sağlık kuruluşlarından biri olan Sekiz Eylül Hastanesi, 34 yetişkin ve 9 yeni doğan yoğun bakım yatağıyla hizmet sunuyor. Hastanede 37 uzman doktor görev yaparken, kardiyovasküler cerrahi için özel bir ameliyathane de bulunuyor.

3 AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, hastanenin başvurusunu değerlendirerek 26 Mart 2025’e kadar geçerli olacak 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Süreç kapsamında hastaneye 3 kişilik komiser heyeti atandı. Şirket, önümüzdeki 3 ay boyunca iflastan korunmak için çalışmalar yürütecek.