Özel Sektör İstihdamı Düşük Seviyede

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI ARTIYOR AMA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALIYOR

ABD’de, nisan ayında özel sektör istihdamı, sadece 62 bin kişi artarak piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti. Bu veriler, ADP Araştırma Enstitüsü ile Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle oluşturulan ulusal istihdam raporunda yer aldı. Nisan ayındaki bu artış, geçen yılın temmuz ayından beri görülen en düşük seviyeye işaret ediyor. Özel sektör istihdamında bu dönemde 114 bin kişilik bir artış bekleniyordu. Ayrıca, mart ayına ait istihdam artışı verisi de 155 binden 147 bine revize edildi.

SEKTÖRLERDEKİ ARTILAR VE ÜCRET DEĞİŞİMİ

Nisan ayında, istihdam artışı hizmet sektöründe 34 bin, üretim sektöründe ise 26 bin kişi olarak kaydedildi. 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisan ayında yıllık ücret artışı yüzde 4,5 oldu. Mart ayında ise yıllık ücret artış oranı yüzde 4,6 olarak tespit edilmişti.

İŞVERENLERİN BELİRSİZLİĞİ VE İKİ KATILI KARARLAR

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, mevcut verilere ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin çoğunlukla olumlu ekonomik göstergelerle politika ve tüketici belirsizliğini bir araya getirmeye çalıştığını belirtti. “Böyle bir ortamda işe alım kararları vermek zor olabilir.” şeklinde ifadelerini kullandı.