Özel, Sinop’ta Balıkçılık Sorunlarını Vurguladı

BALIKÇILIK SEZONU AÇILIŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta düzenlenen balıkçılık sezonu açılış programına katıldı. Kent Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte biri konuşma yapan Özel, Türkiye’deki balıkçılık sektörünün ciddi sorunları olduğunu ifade etti. Bu sorunların sadece genel olarak değil, özellikle balıkçılık ile geçinen Sinop gibi şehirlerde daha fazla hissedildiğine dikkat çekti. Milli savunma sanayisinin ilerlemesine karşı çıkmadıklarını belirten Özel, ancak Sinop’taki füze test atışlarının balıkçıların avcılık yapmasını uzun süre engellediğini vurguladı. Balıkların da füze seslerinden korkup yuvalarını terk ettiğini savundu. Özel, “Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz.” dedi.

SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Özel, Sinop’un turist çekme potansiyeline vurgu yaparak, “Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor.” diye ekledi. Bu testlerin ASELSAN ve ROKETSAN’ın daha uygun lokasyonlarda yapılması gerektiğini belirterek, bu talebin daha önce de dile getirildiğini ifade etti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde balıkçılık sektörünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir komisyonda kurulduğunu hatırlattı.

KURUMSAL DEĞİŞİKLİKLER VE ÖNERİLER

Bu komisyondan elde edilen raporun, tüm siyasi partilerin işbirliğiyle hazırlandığını ve kendilerine rehber olarak kullanıldığını söyledi. Özel, “Semboliktir ama Et ve Balık Kurumunun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu, balıkla balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bir balık ve su ürünleri kurumunun kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi ve kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini de önerdi.

Etkinliğin sonunda halk oyunları gösterisinin ardından, Özel ve beraberindeki grup, balıkçılarla birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı.