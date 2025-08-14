Özel, Soruyu Geçiştirmekle Yetindi

VIDEO DÜZENLEMELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Genel Başkan Özgür Özel, gündemdeki dikkat çeken konulara dair bazı iddialarda bulundu. Basın mensuplarının sorularına yanıt verirken, özellikle bir soru dikkat çekti.

PARTİ ÜYELERİNE YENİ OPERASYON ENDİŞESİ

Kanal 3 TV muhabiri Selim Bakal, Özel’e yönelttiği soruda, “Haksızlıklardan yakınıyorsunuz, yaşadığınız mağduriyetleri dile getiriyorsunuz. Bu mağduriyetler karşısında da Adalet Bakanı’nı, savcıları, hakimleri göreve çağırıyorsunuz. Ve CHP’li belediyelere yeni operasyonlar gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya da Özlem Çerçioğlu’nun tehditvari bir oluşumla parti değiştirdiğinden bahsediyorsunuz. Bunların başka CHP’li belediye başkanlarına yapılmayacağının da garantisi yok. Sizin iddialarınız üzerinden söylüyorum. Peki devam ederse ve bu çağrılarınıza hala bir sonuç alamazsanız B planınız mutlaka vardır. Öğrenebilir miyiz?” şeklindeki sorusunu, geçiştirerek geçiştirdi.

B PLANI GÖRÜŞÜLMEDİ

Özel, soruya karşılık olarak, “Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.” diyerek, sorunu kapattı. Bu durum, partisinin gelecekteki stratejilerine dair belirsizlikleri gündeme getirdi.