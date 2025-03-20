Özel Sporcudan Altın Madalya Başarısı

ŞEHREYE NAZ KONCALIOĞLU’NUN BAŞARISI

Düzce’den özel sporcu Şehriye Naz Koncalıoğlu, Torino’da gerçekleştirilen özel olimpiyatlar kış oyunlarında Alp disiplini branşında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu dünya kış oyunları, Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesinin katıldığı 5. etkinlik oldu ve bu organizasyonda Türkiye, toplamda 10 madalya ile döndü.

DTSO’DAN DESTEK MESAJI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, şampiyonaya gitmeden önce Şehriye Naz Koncalıoğlu’nu Düzce’de ağırlamış ve ona başarı dileklerini iletmişti. DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Şehriye Naz Koncalıoğlu ve antrenörü Gamze Derdiyok ile kafile üyelerine teşekkür ederken, “Fırsat ve emek verildiğinde özel bireylerin neler başardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemize ve Düzce’mize daha fazla madalya kazandıracaklarına sonsuz inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.