Özel Sporcular Atletizm İl Seçmesi Tamamlandı

BAŞARILI YARIŞMA SONUÇLANDI

Bilecik’te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Özel Sporcular Yıldızlar-Gençler Atletizm İl Seçmesi büyük bir başarıyla tamamlandı. Ödül töreni, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Stadı’nda gerçekleştirildi ve etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu katıldı. Yarışmalarda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

SPORUN ÖNEMİ VURGULANDI

Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Ramazan Demir, etkinliğe katılan sporculara, öğretmenlere ve okullara teşekkür etti. “Bu anlamlı organizasyonda yer alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporun her dalında hep birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlikte sporcuların heyecan ve mutluluğu dikkat çekti. Öğretmenler ve veliler, öğrencilere destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.