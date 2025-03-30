Özel Sporcular Atletizmde Avrupa Şampiyonu Oldu

ŞAMPİYONLUK VE MADALYA BAŞARISI

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, büyük bir başarı göstererek şampiyon oldu. Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen bu önemli organizasyonda Türkiye’yi temsil eden takım, toplamda 29 madalya kazandı. Bu madalyaların 12’si altın, 10’u gümüş ve 7’si bronz olarak belirlendi. Böylece Türkiye, Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

DÜNYA REKORLARI KIRILDI

Türkiye, bu şampiyonada üç dünya rekoru kırmayı başardı. Aysel Önder, 400 metreyi 56,17 saniyede ve 200 metreyi 24,84 saniyede koşarak hem dünya hem de Avrupa rekorunu kırdı. Ayrıca, Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen’den oluşan Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak Takımı, 1.44,34 derecesi ile başka bir dünya ve Avrupa rekoruna imza attı. Bunun yanı sıra Aysel Önder, Avrupa Şampiyonası’nın ‘En İyi Kadın Sporcusu’ unvanını kazandı.

TARİHİ BİR BAŞARI

Kafile Başkanı Ensar Kurt, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, “29-30 Mart 2025 tarihlerinde Finlandiya Espoo’da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye olarak tarihi bir başarıya imza attık. Takım halinde Kadın Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Türkiye olarak toplamda Avrupa şampiyonu olduk. 12 kez İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı en üstte göndere çektirdik. Toplamda 29 madalya ile tarihi bir başarıya imza attık. Özel sporcularımız, Ramazan Bayramı’nda Türk milletine ikinci bir bayram sevinci yaşattılar. Üç dünya ve Avrupa rekoru artık Türkiye’nin. Aysel Önder şampiyonanın en iyi kadın sporcusu seçildi. Özel sporcularımızın başarılarına destek olan Federasyon Başkanımız Birol Aydın’a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

SPORCULARIN MADALYA RAKAMLARI

Şampiyon olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı yarın Türkiye’ye dönecek. Madalya kazanan sporcular ise şöyle sıralanıyor:

Altın madalya kazananlar:

– Aysel Önder (400 metre)

– Reyhan Taşdelen (60 metre)

– Esra Bayrak (Uzun Atlama)

– Mustafa Yıldırım (Sırıkla Yüksek Atlama)

– Ebrar Keskin (Gülle Atma)

– Fatma Damla Altın (Pentatlon)

– Aysel Önder (200 Metre)

– Esra Bayrak (Üç Adım Atlama)

– Muhammet Arif Çenesiz (Üç Adım Atlama)

– Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak Takımı (Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen, Aysel Önder)

– Kadınlar 4 X 400 Metre Bayrak Takımı (Reyhan Taşdelen, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Aysel Önder)

– Erkekler 4 X 200 Metre Bayrak Takımı (Emir Yağız Salıcı, Doğukan Bostancı, Muhammet Arif Çenesiz, Mustafa Yıldırım)

Gümüş madalya kazananlar:

– Reyhan Taşdelen (200 metre)

– Fatma Damla Altın (Yüksek Atlama)

– Esra Bayrak (60 metre)

– Muhammet Atıcı (Gülle Atma)

– Emir Yağız Salıcı (60 metre)

– Muhammet Arif Çenesiz (Uzun Atlama)

– Mehmet Emin Eğilmez (1500 metre)

– Elif Bayrak (Pentatlon)

– Edanur Akın (3000 Metre Yürüyüş)

– Erkekler 4 X 400 metre Bayrak Takımı (Mustafa Yıldırım, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz, Emir Yağız Salıcı)

Bronz madalya kazananlar:

– Fatma Damla Altın (60 metre Engelli)

– Mustafa Yıldırım (60 metre Engelli)

– Emir Yağız Salıcı (200 metre)

– Mehmet Emin Eğilmez (3000 metre)

– Reyhan Taşdelen (800 Metre)

– Mehmet Emin Eğilmez (800 Metre)

– Mustafa Yıldırım (Pentatlon)

Bu başarılar, Türkiye’nin özel sporcularının uluslararası alandaki yetenek ve potansiyelini bir kez daha gösterdi.