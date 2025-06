Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası’nda Başarı

ÖZEL SPORCULAR YURDA DÖNDÜ

İtalya’da gerçekleştirilen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası’nda futsal ve basketbol branşlarında ikinci olan down sendromlu milli sporcular, yurda döndü. İlgili kafile, İstanbul Havalimanı’nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçekler ve bayraklarla karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takımın Avrupa’da önemli bir başarı elde ettiğini ifade etti. Aydın, “Özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, engelli sporunun önemi arttı. Bu alan, emek ve gönül isteyen bir şeydir. Özel sporcuları severseniz, bu alanda başarılı olursunuz. Çok güzel mücadeleleri geride bıraktık.” şeklinde konuştu.

Aydın, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın yaklaşık bir yıldır kampta hazırlandığını belirtti. Her iki takım da namağlup şekilde finale yükseldi. Futsal Milli Takımı’nın, belki de psikolojik nedenlerle finali kazanamadığını söyledi. Ülkedeki tüm engelli çocuklara ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Aydın, “Türkiye, artık Avrupa’nın gerisinde değil. Onların önündeyiz. Şampiyona sırasında Portekiz, Kuzey İrlanda ve İtalya’yı yendik. Milli takımımız, engelleri aştı. Özel sporcular, bundan sonra Avrupa’da, dünyada ve Paralimpik Oyunları’nda tarih yazmaya devam edecek. Burada çalışanlar gönüllüdür. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum.” dedi.

GURUR VE HedefLER

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın kaptanı Birkan Dikici, başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. “Biz şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikincilik nasip oldu. Bir sonraki organizasyonlarda hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için herkesin önünde söz veriyorum. Bizim gibi özel sporcuların da dışarıya çıkıp spor yapmasını istiyorum.” diye konuştu.