Özel Sporcular Kayak Takımı Fransa’da Şampiyonada

ÖZEL SPORCULAR DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA HAZIR

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na bağlı Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Fransa’ya yola çıktı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Aylar süren yoğun antrenmanların ardından milli sporcularımız, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazır. Milli takımımız, teknik ekip eşliğinde disiplinli ve özverili bir çalışma süreci geçirdi. Kararlılıkları ve azimleri sayesinde büyük bir performans sergilemeye hazırlanan özel sporcularımız, ülkemize madalya kazandırmak için tüm güçleriyle mücadele edecek” denildi.

KAFİLE BAŞKANLIĞI ÜNAL BİNGÜL’DE

Kafile başkanlığını üstlenen Ünal Bingül ile teknik kurul başkanlığını yürüten Erol Karabulut, takımın liderliğini sağlıyor. Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcular ise şunlardır: “Aliye Zeynep Bingül, Muhsin Murat Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Ali Umut Çat, Nusret Doğukan Toptaş.” Bu özel sporcular, uluslararası arenada ülkemizi gururlandırmak için sahne almayı bekliyor.