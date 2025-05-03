Özel Sporcular Yüzme Takımı Kampa Girdi

ÖZEL SPORCULAR YÜZME MİLLİ TAKIMI KAMPA GİRDİ

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Avrupa Para Gençlik Oyunları (EPYG) hazırlıkları kapsamında Ankara Üniversitesi tesislerinde kampa başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan gelen bilgilere göre, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları için özel sporculara kapılarını açan Ankara Üniversitesi, bu süreçte önemli bir destek sağlıyor.

KATILIMCILAR VE HEDEFLER

Yüzme branş koordinatörü Muhsine Dalgıç’ın koordinesinde yürütülen kampa katılan özel sporcular arasında Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Eymen Özdemir, Zeynep Duru Çiftçi, Gizem Koyunbakan ve Yunus Emre Çakır bulunuyor. Ayrıca sporcuların refakatçileri de bu kampa iştirak ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, konuya dair yaptığı açıklamada, “Hedefimiz ülkemizde ilk defa yapılacak Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda madalyaları kazanmak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek. 20 yaş altı gruplarında yapılacak olan oyunlara genç bir takım ile hazırlanıyoruz” dedi.

GELECEK HEDEFLERİ

Aydın, ilk hedefin Avrupa Para Gençlik Oyunları olduğunu, esas hedeflerinin ise 2028 yılında ABD’de gerçekleştirilecek Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları olduğunu belirtti. Son olarak, milli takım kampına destek veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a teşekkür etti.