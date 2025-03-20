Özel Sporculardan Masa Tenisinde Büyük Başarı

BÜYÜK BİR BAŞARI GÜNDEMİ

Mersin’de gerçekleştirilen 2024-2025 Okul Sporları Özel Sporcular Masa Tenisi Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri önemli bir başarı sergiledi. Bu turnuvada Sevinnur Küçüktekinden Türkiye birincisi olarak öne çıkarken, Aybüke Buhan Türkiye ikinciliğini elde etti. Ayrıca, Mert Kurt Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

KÜTAHYA’YI GURURLANDIRAN ZİYARET

Başarıları ile Kütahya’nın gururu haline gelen sporcular, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şube Müdürü Orhan Şaybak, Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Çolak ve öğrencilerin öğretmenleri de yer aldı. Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, elde ettikleri derecelerin kendisinde oluşturduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun özel bireylerin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Yılmaz, öğrencilerin azim ve kararlılıklarının tüm gençlere örnek olmasını istedi.