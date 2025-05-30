Özel Tasarlanmış Elektrikli Araç Sergilendi

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ DS N°8 TANITILDI

Ds Automobiles, Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak geliştirdiği yüzde 100 elektrikli Presidential DS N°8 modelini uluslararası el sanatları ve tasarım bienali Revelations Fuarı’nda sergiledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu model ilk kez 8 Mayıs Zafer Günü anma töreninde Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılmıştı. Bu fuarda ise model, “Grand Palais”deki DS Automobiles standında düzenlenen dünya prömiyeriyle sergilendi.

KAPSAMLI YENİDEN TASARIM

Model, seyahat sanatını yansıtan bir tasarım anlayışıyla teknik uzmanlık ve el işçiliğini birleştiriyor. Fransız zanaatkarlarının ve iş ortaklarının katkılarıyla birçok yönüyle özel olarak yeniden tasarlanmış. Presidential DS N°8, Elysee Sarayı araçları için geliştirilen sapir mavisi rengiyle dikkat çekerken, “DS Lumınascreen” aydınlatmalı ızgarası mavi, beyaz ve kırmızı renklerde parlıyor. Ayrıca, ön tamponlarda bayrak tutucuları ve kaput ve bagaj kapağında özel üç renkli arma yer alıyor. Bu tasarım, “DS x MÉTIERS D’ART” tasarım yarışmasının yanı sıra markanın son konsept otomobillerinin ruhunu da yansıtıyor.

ÖZEL MALZEMELER VE TEKNOLOJİLER

Modelin iç mekanında yer alan hasır kakma süslemeleri, “LISON DE CAUNES Atölyeleri” tarafından elle işlenerek tasarlandı. Kapı panellerinde kullanılan mavi saten kumaş ise “Verel de Belval” kumaşlarından üretildi ve Paris bölgesinde bulunan “Maison Metaphores” tarafından özenle seçildi. Pileli desen, güneş ışınlarını simgeliyor ve karton kalıp tekniğiyle elde edildi. “DS Design Studio” döşeme ustaları, kapı panellerinde pileli saten kumaşın bulunduğu alanların kaplama ve kılıflarını tasarladı. Orta konsolda, Fransa Cumhuriyeti’nin armasını işledi. Modelin zırhlı araçları ise Lamballe’de bulunan Centigon tarafından Cumhurbaşkanlığı kullanımı için uygun hale getirildi.

Aracın yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemi Fransa’da üretiliyor. Bataryası, Billy Berclau Douvrin’deki Gigafactory’de “Automotive Cells Company” (ACC) tarafından tedarik ediliyor. Modelin menzili, 750 kilometreyle rekor kırıyor ve 350 beygir gücüne kadar güç sağlayan elektrik motoru ise Tremery’deki “EMotors” tarafından üretiliyor. Ayrıca, ses sistemi de markanın uzun yıllardır iş ortağı olan “Focal” tarafından geliştirildi. DS Automobiles Renk, Malzeme ve Kaplama Tasarım Başkanı Vincent Lobry, modelin iç mekanında farklı uzmanlıkların bir arada çalıştığını ifade etti.