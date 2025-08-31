Özel, Türkiye’de 13,5 milyon işsiz var

SINOP’TA YAPILAN MİTİNGE DAİR ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde önemli ifadeler kullandı. Özel, “27 Avrupa Birliği ülkesinde toplamı 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var.” sözleriyle Türkiye’deki işsizlik sorununa dikkat çekti. Sinop’un, yanlış politikalar yüzünden göç veren ve huzurunu kaybeden bir şehir haline geldiğini savunan Özel, mevcut iktidarın emeklilere, öğrencilere, balıkçılara ve çiftçilere umut vermediğini belirtti.

SİNOP’UN KENDİNE HAS SORUNLARI

Özel, Sinop’un neredeyse tamamen emeklilerden oluştuğunu ifade ederek, Türkiye’nin her alanda kötüleştiğini ve bunun Sinop’a da yansıdığını dile getirdi. “Türkiye’yi dünyada gündemde tutan şey en yavaş ve en pahalı interneti kullanmamız” diyen Özel, elektrik özelleştirmelerine karşı çıktıklarını ve sorunların büyük ölçüde bu özel dağıtım şirketlerinden kaynaklandığını kaydetti. Ayrıca, köylerde ve il merkezinde internet problemleri yaşandığını vurguladı.

Avrupa’daki gıda enflasyon oranının yüzde 2, Türkiye’de ise yüzde 33 olduğunu belirten Özel, Türkiye’nin dünyada en yüksek ikinci faizi uyguladığını ve Zimbabve’den sonra en yüksek faizin Türkiye’de olduğuna dikkat çekti. Dünya genelinde yaşanan sorunlara rağmen Türkiye’nin bu durumu sürdürdüğünü söyleyen Özel, AK Parti iktidarına eleştirilerde bulundu.

İKTİDARDA NELER DEĞİŞECEK?

Özgür Özel, CHP iktidarında herkesin yüzünün güleceğini ifade etti. Emeklilik durumunu örnek göstererek, “Bugün beş emekli birleşse, bir ev alabilecek” dedi. Ayrıca, eğitimde yaşanan maddi zorlukların arttığını belirtti. Okul kayıt paralarının aileleri zor durumda bıraktığını vurgulayan Özel, “Okula başlama maliyeti okul öncesi ya da ilkokul öğrencisi için 9 bin lira. Ortaokul ve lisede 12 bin liraya kadar çıktı” sözleriyle durumu özetledi.

ÖĞRENCİLERE YARDIM DESTEĞİ

Özgür Özel, CHP iktidarında her yıl eylül ayında, belirli bir gelire sahip her veliye öğrenci başına 10 bin lira okula başlama yardımı sunacaklarını açıkladı. Ayrıca, vali ve kaymakamlardan CHP’li belediyelerle iletişim kurmalarını isteyerek, okulların ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti.