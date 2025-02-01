Özel Ulaşım Sürücüsüne Taksici Tehdidi Kamerada

Olayın Gelişimi

Ankara’da yolcu taşıma uygulamalarının sürücüleri hedef alan bir saldırıya daha rastlandı. Müşteri kılığına giren bir taksici, bindiği aracın sürücüsünü alıkoyarak tehdit etti. Sürücünün yaşadığı korku, araç kamerasına yansıdı. Olay, Sincan ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşti. Özel yolcu taşıma şirketinin mobil uygulaması üzerinden hizmet veren sürücü, aracına müşteri olarak binen taksici tarafından bir tehdit ile karşılaştı.

Tehdit ve Hakaretler

Taksici, sürücüyü durmasını istedikten sonra aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayıp adres vererek aracın önünü kesmelerini talep etti. Sürücünün yaşadığı tehdit ve hakaretler saniye saniye kaydedildi. Videoda taksicinin “Size bu mahallede ve Sincan’da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Polis Müdahalesi

Bu olayın sosyal medyada yayımlanmasının hemen ardından polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Tehditlerde bulunan taksici, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.