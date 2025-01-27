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Özel ve İmamoğlu Ankara’da Bir Araya Geldi

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CHP’DE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

Belediyelerdeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemde olan CHP’de dinamik anlar yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yapılacak partisinin haftalık grup toplantısında, kayyum ve belediyelere yönelik açılan soruşturmalar hakkında partisinin stratejisini açıklayacak. Parti planının son aşaması ise Cumhurbaşkanı adayının duyurulması şeklinde olması bekleniyor.

İMAMOĞLU İLE YEMEK GÖRÜŞMESİ YAPILDI

CHP Lideri Özel, grup toplantısından önce, Türkiye Büyükşehir Belediyeleri (TBB) programı için Ankara’da bulunan TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

GÖRÜŞME KAPSAMLI OLDU

Saat 20.00’da başlayan buluşma, yaklaşık 3 saat sürdü. Bu toplantıda, özellikle CHP’nin yol haritası ve gelecek planları hakkında önemli fikir alışverişlerinde bulunuldu.

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