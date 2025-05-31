Özel: Yargı Darbesine Tepkiliyim

CHP’NİN DÜZCE MİTİNGİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği mitingde Düzce’de önemli açıklamalarda bulundu. Özel, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve gözaltı süreçlerine sert eleştiriler yöneltti. “Düzce ne AKP’nin ne başka bir partinin kalesidir, sadece milletin kalesidir” ifadesini kullanan Özel, miting yapmamaları için kendisine uyarı yapanlara “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” sözleriyle karşılık verdi.

YARGI DARBELETİNE DİKKAT

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen sürece dikkat çekti ve bu durumu bir “yargı darbesi” olarak tanımladı. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, İmamoğlu hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadan gözaltı sürecinin başlatıldığını vurguladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını hatırlatarak, mevcut uygulamaların siyasi bir nitelik taşıdığını savundu.

İKİ KAMU GİDERİ

Özgür Özel, 19 Mart sabahı gerçekleştirilen operasyonun ekonomik etkilerine de değindi. Operasyonun ülkeye maliyetinin 60 milyar doları aştığını belirten Özel, bu paranın emeklilerin maaşlarının artmasına, çiftçilerin borçlarının silinmesine ve işsizler ile atanmayan öğretmenler için çözüm bulunmasına harcanabileceğini ifade etti. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, Hazine’den yapılan bu harcamaların hesap vereceği günün geleceğini dile getirdi.

SAVCILARIN TAVRI

Özel, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda taraflı davranıldığını vurguladı. Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştiren Özel, Ekrem İmamoğlu dönemine yoğunlaşılarak önceki dönemlerin göz ardı edildiğini söyledi ve “Bu bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpastır” ifadelerini kullandı.

KEMAL ATATÜRK’ÜN EMANETİ

Özel, konuşmasını “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” sözleriyle tamamladı.