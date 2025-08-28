Özer, Avrupa’dan gelen başkanları ağırladı

AVRUPA’DAN BELEDİYE BAŞKANLARI İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA DESTEK VERDİ

Avrupa’dan gelen belediye başkanları, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Silivri Cezaevi önünde basın toplantısı düzenlendi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısı, Eurocities Heyeti ile ortaklaşa yapıldı. Programa; İspanya’dan Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Bulgaristan’dan Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev, Hırvatistan’dan Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç ve diğer Avrupa şehirlerinin belediye başkanları katıldı.

EUROCITIES HEYETİ’TEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Toplantı sonrası, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere hapse atılmasıyla doruk noktasına ulaşan talihsiz gelişmeleri ele aldık. Eurocities ve B40 şehirlerinden belediye başkanları, ilk günden beri yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza, demokrasi mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu ziyaret, aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı. Aslan, “Konuk heyetin Ekrem Başkan ile görüşme talebi Adalet Bakanlığı tarafından maalesef geri çevrildi. Birazdan birlikte Silivri’ye giderek başkanımıza desteğimizi bir kez daha ortaya koyacağız. Ekrem İmamoğlu, 5 aydan fazla süredir hapsedildi ve bu normal bir yargı süreci değil, tüm dünyanın göz önünde yürütülen siyasi bir operasyondur” dedi.

ÖZEL DEMOKRASİ ÖDÜLÜ İMAMOĞLU’NA VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından, Eurocities ve B40 Balkan Cites Network heyeti tarafından Ekrem İmamoğlu’na Özel Demokrasi Ödülü takdim edildi. Ödül, Ekrem İmamoğlu adına eşi Dilek İmamoğlu tarafından alındı. Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na giden heyet, İmamoğlu’nu ziyaret ederek ona destek verdiler. Nuri Aslan, “Biz, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Avrupalı belediye başkanları, destek vermek için buradalar. Bu ziyaret, demokrasi ve adalet taleplerimizin dünya çapında yankı bulduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ VURGUSU

B40 Balkan Şehirler Ağı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Aleksandrov Terziev, “Bugün burada, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulmuş olan B40 Balkan Şehirler Ağı’nın Dönem Başkanı olarak bulunuyorum. Silivri Cezaevi, sadece bir cezaevi değil, aynı zamanda demokratik yollarla seçilmiş milyonlarca vatandaşın iradesini hapseden bir yer. Burada, özgürlük için sesimizi duyuruyoruz. Demokrasi parmaklıklar ardına hapsedilmeye çalışıldıkça, dışarıda yankısı o kadar yüksek olacaktır. Demokratik olarak seçilmiş bir belediye başkanına yapılan saldırı, tüm demokratik kurumlara bir saldırıdır. Bu nedenle İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile dayanışmamız, yalnızca bir jest değil, tüm Balkan şehirleri için ahlaki ve siyasi bir görevdir” dedi.