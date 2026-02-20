Özerli Mahallesi’nde Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

ozerli-mahallesi-nde-cocugun-cansiz-bedenine-ulasildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali, köprüden Özerli Çayı’na düşerek akıntıya kapıldı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN AYAĞINDAKİ ZOR ANLAR

Akıntıya kapılan çocuğun cesedine, düştüğü yerden 1 kilometre mesafede ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaların ardından cenazeyi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

İNCELEMLER SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, çocuğun düşüşü ile ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirmeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.