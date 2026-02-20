Özerli Mahallesi’nde Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşanan üzücü olayda, 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali, köprüden Özerli Çayı’na düşerek akıntıya kapıldı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN AYAĞINDAKİ ZOR ANLAR

Akıntıya kapılan çocuğun cesedine, düştüğü yerden 1 kilometre mesafede ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaların ardından cenazeyi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

İNCELEMLER SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, çocuğun düşüşü ile ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirmeye devam ediyor.