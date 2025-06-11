Özge Bedir, Evinde Öldürüldü, İfade Alındı

ÖZGE BEDİR’İN KATLEDİLMESİ

URDUR’da iki çocuk annesi Özge Bedir (32) evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayet ihbarında bulunan T.A. (22) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö. (25) kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özge Bedir’in eşi ile bir kafe işletmecisi de gözaltına alındı. Olay sırasında Özge Bedir’in 36 günlük bebeği polis tarafından koruma altına alındı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. İlk belirlemelere göre, T.A. Özge Bedir’in evine geldikten bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayeti ihbar etti. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Özge Bedir’i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Beş yaşındaki diğer çocuğunun evde olmadığı belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

T.A., ihbarı yaptıktan sonra arkadaşı S.Ö. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Bu durum üzerine polis, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. O sırada Özge Bedir’in eşi A.B. olay yerine geldi ve “Özge, nerede?” diye sorarak öldüğünü öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu. A.B., polis otosunda bekletilirken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. T.A. ve S.Ö. yapılan çalışmalar sonucu Yeni Mahalle’de kaldıkları evde yakalandı. T.A., iki elinden bıçakla yaralanmıştı ve hastanede tedavi edildi. Tedavi sonrası polis merkezine götürüldü. Alınan ifadeler doğrultusunda, hastanede tedavi edilen A.B. ve kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

OLAYIN ARKASINDAKİ GİZEM

T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde Özge Bedir’in kendisini eve çağırdığını ifade etti. Konuştukları esnada Bedir’in kendisine hakaret ettiğini ve mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. T.A., bu durumda kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. ise evin içine girmediğini, T.A.’yı bahçede beklediğini kaydetti.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Diğer taraftan, S.Ö. ile Özge Bedir’in eşi A.B. arasında geçen yıl bir gönül ilişkisi yaşandığı iddia ediliyor. İlişkinin ardından S.Ö.’nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu ifade ediliyor. Açılan davanın sonucunda, A.B.’nin S.Ö. ve T.A.’yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıl 1 ay ceza aldığı belirtiliyor. Bu olayın ardından A.B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.