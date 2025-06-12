Özge Bedir’in Cinayeti İle İlgili Gözaltılar

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’da, 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Özge Bedir’in evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak T.A. (22) ve arkadaşı S.Ö. (25) gözaltına alındı. Olay, Bağlar Mahallesi’nde 10 Haziran tarihinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. T.A., Özge Bedir’in oturduğu eve geldikten kısa bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayet ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Özge Bedir’i boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri, Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 36 günlük bebeği, polis tarafından koruma altına alındı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA

T.A. ve S.Ö., olay yerine geldikten sonra kaçtı. Polis, her iki kadının yakalanması için çalışma başlattı. Özge Bedir’in eşi A.B. eve döndüğünde, “Özge, nerede?” diye sorarak durumu öğrendi ve gözyaşları döktü. A.B., polis otosunda beklerken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, T.A. ile S.Ö.’yü aynı gece Yeni Mahalle’de buldu. T.A., iki elinden bıçakla yaralandığı için tedavi edildi. İki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, A.B. ve kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İFADALARI

T.A., ifadesinde, “Konuşmak için Özge Bedir’in evine gittim. Bana hakaret etti. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Kendimi korumak istedim” dedi. S.Ö. ise evin içine girmediğini, sitenin bahçesinde beklediğini belirtti. V.Ö. de “Olayla ilgim yok. Olaydan sonra beni aradılar, polis çağırdım” şeklinde ifade verdi. Özge Bedir’in eşi A.B. ise, “Olay günü akşam saatlerine kadar tarlada çalıştım. T.A. ve S.Ö.’nün neden evime gittiklerini bilmiyorum” dedi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Özge Bedir’in cenazesi defnedildi, 36 günlük erkek bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Bedir’in 5 yaşındaki kızı ise olay sırasında babası A.B. ile dışarıdaydı ve yakınları tarafından alındı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

S.Ö. ile Özge Bedir’in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia ediliyor. S.Ö., A.B. hakkında şikayetçi olmuş, bu nedenle A.B., ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ceza alarak cezaevine girmişti. A.B.’nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

ADLİYE SEVKLERİ

Kadın şüpheliler T.A. ve S.Ö. ile A.B. ve V.Ö., polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün öğle saatlerinde Burdur Adliyesi’ne sevk edildi. T.A.’nın her iki elinin bandajlı olduğu gözlemlendi. Dört şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.