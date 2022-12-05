Özge Ulusoy’un acı günü! Ayakta durmakta zorlandı

Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası hayatını kaybetti.

Ünlü manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Ulusoy’un cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy’a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda araç çarpmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy’a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Haydar Ulusoy’un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.