Özge Yağız, Oyunculukta Başarılı İsim

ÖZGE YAĞIZ’IN HAYATINA DAİR BİLGİLER

Magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Özge Yağız, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Hayranları ve takipçileri tarafından araştırılan “Özge Yağız kimdir, nereli, kaç yaşında?” gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyoruz. 1997 yılında İstanbul’da doğan Özge Yağız, eğitimini Başkent Üniversitesi’nde tamamladı. Hem oyunculuk hem de diyetisyenlik alanında faaliyet gösteren Yağız, 2016 yılında yayınlanan “Adını Sen Koy” dizisi ile televizyona adım attı.

Özge Yağız, “Adını Sen Koy” dizisindeki rolü ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmış, ardından Kanal 7 kanalında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan’ı canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Yemin dizisindeki etkileyici performansı sonrasında, dizinin ikinci sezonunun tamamlanmasının ardından projeden ayrıldı. Ardından Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisinde yer aldı. 2021 yılında Show TV’de “İçimizden Biri” adlı dizide “Havva” karakterine yaşam verdi.

SON DÖNEM PROJELERİ VE GÜNCEL DURUMU

Özge Yağız, şu an Gözleri Karadeniz dizisinde “Güneş Aydınay” rolü ile ekranlarda yer alıyor ve oyunculuk kariyerini başarılı adımlarla sürdürüyor. Genç yaşına rağmen dikkat çekici projelerde bulunan Yağız, hem oyunculuğu hem de yetenekleriyle ilgileri üzerine çekiyor.