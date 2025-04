Özgecan Aslan Parkı Açıldı, Mutluluk Verdi

ÖZGECAN ASLAN ÇOCUK OYUN PARKI AÇILDI

Trabzon’un Of ilçesinde, 2015 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ismini taşıyan bir çocuk oyun parkı açıldı. Of Belediyesi tarafından İrfanlı Mahallesi’nde inşa edilen parkın açılışı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, belediye meclis üyeleri ve bölge sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Sarıalioğlu, Özgecan Aslan Çocuk Oyun Parkı’nın inşasında katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’a teşekkür etti. İlçeye dev bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sarıalioğlu, “Çocuklarımızı mutlu etmek, bizleri de mutlu ediyor. İnşallah onlara daha güzel bir Of, daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DUA VE KURDELE KESME

Açılış töreninde, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci’nin dua etmesinin ardından çocuklar kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi. Bu etkinlik, bölgedeki halk için büyük bir coşkuya sahne oldu.