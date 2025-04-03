Özgü Namal Kızıl Goncalar’dan Ayrılacak mı?

MERYEM’İN DİZİDEN AYRILIP AYRILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal’ın diziden ayrılması hakkında spekülasyonlar devam ediyor. İzleyiciler, “Kızıl Goncalar Meryem ölüyor mu, Özgü Namal diziden ayrılıyor mu?” sorularının yanıtlarını arıyor. Aziz’in kaybolması, herkesi bir nebze rahatlatıyor; fakat Cüneyd, sorunun köklerinin içeride, yolun kendisinde olduğunu düşünüyor. Cüneyd, tarikatı feshetmeye karar veriyor. Ancak, Sadi Hüdayi bu durumu engellemeye kararlı.

MERYEM’İN GEÇMİŞİ TEKRAR GÜNDEME GELİYOR

Diğer yandan, Meryem’in geçmişte yaşadığı yaralar yeniden açılıyor. Bu durum, hem Levent hem de Naim ile olan ilişkisini etkiliyor. Tekkedeki kadınların tavrı, Meryem’in terapiye devam etme isteğini sorgulamasına neden oluyor. Zeynep, zorbalığa maruz kalan Meryem’e destek olurken, tarikatın kadınlarını terapi fikrine alıştırmaya çalışacak. Tüm fanilerin tarikatın sonlanma fikriyle sarsıldığı bir ortamda, Hasna ve Müyesser bu duruma temkinli yaklaşacak.

Aziz’in geride bıraktığı varsayılan bir dosya, tarikatı daha zor bir duruma çekiyor ve Sadi Hüdayi ile Cüneyd arasındaki anlaşmazlık büyüyor. Hem Levent’in hem de Meclis-i Meşayih’in dahil olduğu bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini ayakta tutmak için savaşırken, Cüneyd de Sadi’ye gerçeği en acı şekilde göstermek için her şeyi göze alacak. Fakat Cüneyd’in son hamlesi, beklenmedik bir kaos doğuracak.

Son fragmanda Özgü Namal’ın dizideki sahneleri gündeme oturuyor. Meryem karakterinin diziden ayrılma durumu, yeni bölümde kesinlik kazanacak. Takip eden izleyiciler, olayların nasıl gelişeceğini gözlemlemek için sayfalarını takip edebilirler. Cüneyd’in Meryem’i post vazifesine layık görmesi, tarikatı karıştıracak ve Meclis-i Meşayih içinde de tartışmaları körükleyecek. Sadi Hüdayi’nin, Cüneyd’in Meryem’in mürşidi olmasına karşı çıkması, Cüneyd’e olan güveni sarsacak.

Meryem, hem ailesini hem de tarikatı koruma isteği ile bölünürken, Mira’nın geleceğe dair kaygıları derinleşiyor. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide olmasının kadınlara güç vereceğini savunuyor. Sadi Hüdayi, Cüneyd’in planlarını delilik olarak nitelendirirken, akıl sağlığı sorgulanmaya başlıyor ve tehditler de belirginleşiyor. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut ise Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken, Levent de eşini ve ailesini Cüneyd’in ateşe atmasına bozuluyor. Tüm bu karmaşaya rağmen, Meryem’in tek hedefi, Fanilerin huzurunu sağlamak ve Cüneyd ile amcası arasındaki çatışmayı sona erdirmek oluyor.

Sonunda, Sadi Hüdayi, Cüneyd ile tüm şeyhlerin önünde bir yüzleşme teklifi yapıyor ve bu ikili son bir kez karşı karşıya geliyor. Aklındaki bu meseleyi sonsuza kadar çözmek isteyen Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacak. Meryem, tüm bu kargaşayı temize çıkaracak bir adım atsa da, Cüneyd’in alacağı ses getiren karar, Meryem’i zor bir duruma sokacak.