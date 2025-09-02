Özgün Uğurlu, Eskişehir’de konser verdi

ÖZGÜN UĞURLU’NUN KONSERİ

Şarkıcı Özgün Uğurlu, Eskişehir’in kurtuluşunun 103. yılı vesilesiyle bir konser gerçekleştirdi. Etkinlik, Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı’nda AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca “Eskişehir Kurtuluşu Anlatır” adı altında düzenlendi. Konserde Uğurlu, dinleyicileri için en sevilen parçalarını sahneye taşıdı. Alanı dolduran kalabalık, şarkıcıyı coşkuyla karşıladı ve seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

ESKİŞEHİR’İN ANLAMLI GÜNÜ

Konser sırasında dinleyicilere hitap eden Uğurlu, Eskişehir’de sahne almanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını aktardı. Kurtuluş gününün önemine dikkat çeken Uğurlu, şu sözleri sarf etti: “Eskişehir kurtulduktan bir hafta sonra İzmir’in dağlarında çiçekler açıyor. Bu büyük mücadeleyi kazanmamızda, şu an burada şarkıları söylememizin sebebi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz… Tabi ki Eskişehir’de canlarını vermiş atalarımız, dedelerimiz, Allah hepsinden razı olsun. Minnetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. 2 Eylül Eskişehir’in kurtuluşu kutlu olsun. Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin, inşallah.”

İKİ ÖNEMLİ İSİMDEN DESTEK

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Uğurlu’nun etkinlikte yer almasının anlamlı olduğunu dile getirerek, bu özel günde halka değer kattığını belirtti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Dede Korkut Parkı’nın artık festivallerin merkezi olacağını ifade etti. Konuşmaların ardından Gürcan ve Albayrak, Uğurlu’ya isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti.