Özgür Altun, DEAŞ’la işbirliği yaptı

DEAŞ’IN SÖZDE SORUMLUSU YAKALANDI

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan’ın istihbarat teşkilatı ISI’nın ortak operasyonu sonucunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ’ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde; Avrupa ve Orta Asya’dan DEAŞ üyelerinin Afganistan-Pakistan bölgesine geçişinin, Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiği tespit edildi. Bu şahsın, DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında faaliyet gösteren ‘En üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi’ olduğu, ayrıca Türkiye ve Avrupa’daki kalabalık konser alanlarına yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi.

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI VE ORTAK OPERASYON

MİT’in gerçekleştirdiği detaylı istihbarat ve risk analizleri sonucunda, DEAŞ adına faaliyet gösteren ve DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) altında görev yapan ‘Abu Yasir Al Turki’ kod adlı Özgür Altun’un, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına terörist unsurlar aktarımını yönettiği ortaya çıktı. DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar yapan Altun’un, aynı zamanda DEAŞ unsurlarına eylem talimatları verdiği belirlendi.

TERÖR TEHDİDİNE KARŞI BİR ARADA HAREKET

Pakistan istihbarat teşkilatı ISI ve MİT, terör tehdidine karşı birlikte hareket etti. Ortak operasyon kapsamında, Türkiye’den yasadışı yollarla Afganistan’a geçtiği anlaşılan teröristin, Afganistan’da faaliyet gösterdiği ve Pakistan’a geçiş yapmayı planladığı belirlendi. MİT ile iş birliği içinde gerçekleştirilen noktaya yönelik operasyon ile ISI, terörist Altun’u Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye’ye sınır dışı etti. MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlarının engellenmesi, örgütün unsur kazanımlarının deşifre edilmesi ve eylem planları ile birlikte dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı.