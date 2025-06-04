Özgür Altun, İstanbul’da Yakalandı

YAKALANMASI VE SUÇLAMALAR

DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti’nde (ISKP) üst düzey yönetici olduğu tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesi’nde ‘Turuncu Kategori’de yer alan Özgür Altun, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Havalimanında gözaltına alınan şüpheli, Ankara’ya götürüldükten sonra ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan tutuklandı. Altun’un, örgütün üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği ve birçok illegal işleme imza attığı belirlendi.

DEAŞ İLE İŞBİRLİĞİ

Özgür Altun’un, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün sözde Horasan Vilayeti içinde yaptığı faaliyetler oldukça dikkat çekiyor. Altun, örgütün medya organlarında yöneticilik yaparken, aynı zamanda örgüte katılmak isteyen kişilere vize temin etme ve maddi destek sağlama gibi görevleri üstlenmiş. Ayrıca, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti adına açılan kripto hesaplara erişerek, bu hesaplar üzerinden örgüt üyelerine finansman sağladığı tespit edildi.

İLGİLİ OPERASYON VE TUTUKLAMA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Özgür Altun, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda şüpheli, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, terörle mücadele alanındaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.