Ozgur Altun, MİT ve ISI ile yakalandı

ÖZGÜR ALTUN’UN YAKALANMASI VE TUTUKLANMASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan’ın istihbarat teşkilatı ISI’nın ortak çalışmasıyla turuncu kategoride aranırken yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde liderlerinden Özgür Altun, tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Altun, Pakistan-Afganistan sınırında ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

SAVCILIKTA İFADE VERİLDİ

Savcılıkta ifade veren Özgür Altun, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altun’un üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Savcılığın sevk yazısında, Altun’un örgütün üst düzey sorumlularından biri olduğu ve “Ebu Yasir”, “Hasan Han” ile “Muhammet Han” kod adlarını kullandığı belirtildi. Ayrıca, şüphelinin deşifre olmamak amacıyla “SimpleX”, “Session”, “Threema”, “Teleguard” ve “Roketchat” gibi uygulamaları kullandığı ifade edildi. 2023’te DEAŞ’ın “hicret kapılarının açılması” çağrısının ardından örgüte katılmak isteyenleri yönlendirdiği ve Horasan vilayetine geçişleri organize ettiği kaydedildi.

PROPAGANDA FAALİYETLERİ

Savcılık yazısında, Altun’un “Horasan’ın Sesi” dergisinde örgüte sempati duyan kişilere yönelik propaganda amaçlı yayınlar yaptığı belirtildi. Bu bağlamda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nurullah Gögercin’in ifadesine de yer verildi. Gögercin’in, 22 Mart 2024’te Rusya’daki DEAŞ saldırısı öncesinde Altun ile iletişime geçerek, kripto hesabına para gönderme talimatı aldığı bildirildi. Yazıda, “Özgür Altun, ‘Horasan’ın Sesi’ dergisinde ‘Tuz Koktu’ başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu bir makale yayınlayarak Cumhurbaşkanını hedef göstermekte ve örgüt mensuplarını eylem yapmaya teşvik etmektedir” denildi. Ayrıca, Altun’un 2014 yılından itibaren DEAŞ’a üye olduğu ve yöneticilik yaptığı ifade edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yapacak DEAŞ mensuplarının Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini tespit etti. Bu şahsın örgütün medya ve lojistik alanındaki “en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi” olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde, Altun’un yakalanmasıyla, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planlarının engellendiği, örgütün insan kazanımının deşifre edildiği ve eylem planlarının yanı sıra örgütsel dijital materyallerinin ele geçirildiği ifade edildi. MİT ve ISI’nın yürüttüğü bu operasyon sonucunda, DEAŞ’lı terörist Altun Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye geri gönderildi.