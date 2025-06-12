Özgür Çelik, Forklift Düşmesinden Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Bartın’da çalıştığı kauçuk fabrikasında forklift düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Özgür Çelik (38), dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan talihsiz bir kazada ağır yaralandı. Çelik, forkliftin üzerinde çalışırken, yaklaşık 4 metre yüksekten yere düştü. Olayı görenlerin hemen sağlık ekiplerini aramasıyla birlikte, olay yerine hızla ambulans sevk edildi.

KAZA SONRASI AÇIKLAMALAR

Yapılan ilk müdahalenin ardından Özgür Çelik, ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, Çelik’in hayatını kurtaramadığı belirtildi. Çelik’in 2 yıldır bu fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.