Özgür Karabat Kimdir ve Kariyeri Nedir?

ÖZGÜR KARABAT HAKKINDAKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Özgür Karabat hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Özgür Karabat kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP’nin 3. bölge İstanbul milletvekili adayı olmuştur.

DOĞUMU VE EĞİTİM HAYATI

1 Mayıs 1974 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, babasının öğretmenlik yaptığı memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek öğrenim gördü. 1996 yılında üniversite yıllarında tanıştığı Dilek Hanım ile 2000 yılında evlendi. 2006 yılında Umut adındaki oğlu dünyaya geldi.

KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Üniversite mezuniyeti sonrasında Türkiye’nin önde gelen dış ticaret firmalarında genel müdür olarak görev yaptı. İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olan Karabat, uluslararası finansal raporlama uzmanı unvanını da taşıyor. 1 Şubat 2009’da aktif siyaset hayatına CHP’nin Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine getirilerek başladı ve iki dönem üst üste bu görevi sürdürdü. 2013 yılının Temmuz ayında Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı ve yapılan önseçimlerde %67 oy ile İstanbul’un ilçeleri arasında en çok oyu alan aday adayı oldu.

SİYASİ MİSYONU VE SON GÜNCEL GELİŞMELER

27. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. CHP’nin 2020 yılında gerçekleşen 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisine seçildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP’den 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.