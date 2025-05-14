Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi Protesto Etti

PROTESTO ETKİNLİĞİ

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ‘Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi’ üyeleri kaçak olarak yapılan iskeleleri pankartlar ve sloganlarla protesto etti. Bu grup, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’un Gündoğan Koyu’nda inşa edilen kaçak iskele ve platformlara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirmek amacıyla bir protesto düzenledi.

AÇIKLAMALAR VE SLOGANLAR

Protesto sırasında etkinlik katılımcıları, ‘Kıyılar Halkındır, Tüm İşgaller Kalkıncaya Kadar Kıyılardayız’ ve ‘Denize Erişim Herkesin Hakkı’ yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüş boyunca sloganlar atan eylemciler, kaçak iskele ve eklentilerin yıkılmasını talep etti. Basın açıklamasının yapılmasının ardından slogan atan eylemciler, etkinliği sonlandırarak dağıldı.