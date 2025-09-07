Özgür Özel, 102’nci Yıl Koşusu’nda

CHP’NİN 102. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Eymir Gölü’nde gerçekleştirilen ‘CHP 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı. Özel, genç sporcularla birlikte bu koşuda yer aldı ve tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl yapılan tüzük değişikliği ile 4-9 Eylül tarihinin partinin kuruluş haftası olarak kutlanmasına karar verdiklerini ifade eden Özel, “Bu sene takip ettiğiniz üzere yoğun, bilimsel, kültürel, sanatla ve siyasetle dopdolu bir hafta geçiriyoruz. Pazar gününü de 102’nci Yıl Koşusu’na ayırdık” dedi.

GELENEKSEL KOŞU GELECEK YIL ATA ÇİFTLİĞİ’NDE

Özgür Özel, gelecek yıl koşunun Ata Çiftliği’nde yapılacağını belirtti. “En son İstanbul Kadıköy’de maraton koşmuştum. Ankara’da maraton pistlerinin, parkurun çok fazla olmaması sorundu. Mansur Başkan, ATA Çiftliği’nde güzel bir tam maraton parkuru hazırladı. Umuyorum seneye onu da koşacağız. Burası da ODTÜ ormanının içinde, Eymir Gölü’nün etrafında. Özellikle yanan ODTÜ ormanının ağaçlarının yerine bir ağaç dikme kampanyasını da bugün başlatacaktık, onun için bugün bir maraton parkuru düzenlendi. Genç arkadaşlarla birlikte koştuk, 10 kilometreyi biraz geçen bir parkuru hep birlikte el ele koştuk. Milli maratoncumuz Mehmet Yurdadön de burada. Her zaman Ankara’da bizim etkinliklerimize de eşlik ediyor” diyerek süreci özetledi.

ÖDÜL TİŞÖRTÜ’NÜN ANLAMI

Koşunun sonunda tüm katılımcılar, ‘İmamoğlu’na özgürlük’ temalı tişörtlerden birer tane kazandıklarını ifade eden Özel, “Bundan sonra her yıl ümit ediyoruz ki Cumhuriyet’in kuruluşunun 150’nci yılında, 200’üncü yılında bu koşular yapılırken ‘İlki 2025 yılında koşulmuştu’ diye buradaki arkadaşları anacaklar. Ben de bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk, bitişi de sembolik olarak öndeki 5-6 kişi el ele geçtik ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi” şeklinde konuştu.

GELECEK PLANLAR VE SORULARA YANIT

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Özel, 21 Eylül tarihinde düzenlenecek olağanüstü kurultayla ilgili bir soru üzerine, “Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz. Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirmiştik, buradaki koşuyu ortalama 5 dakika olmak üzere 56 dakikada tamamladık” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkındaki ifadelerini de yanıtlayan Özel, “Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Arkadaşlar şimdi bu siyasi soruları burada cevaplarsak bu koşunun da bir önemi kalmaz” diyerek dikkat çekti. Açıklamalarının ardından Özel, bir ağaç dikme etkinliğine katıldı.