Özgür Özel, 11 Temel Atma Töreni’nde. Kadınların İşe Katılımı Önemli. Sandığı Biz Getirdik, Biz Koruyacağız. Demokratik Mücadele İçin Birlikteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Partisi İktidar Olacak

SANCaktepe Belediyesi Açılış Töreni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlediği 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Özel, “Bugün 11 Eylül ve bugün 11 tane temel atmaya geldik. 11 tane de daha önce temelini attığımız eseri, hizmet binasının açılışını yapmaya geldik. Bu son derece kıymetli bir durum. Toplam 22 kreş oldu. Biraz önce yenilerinin de yapılacağını, sayının 26’ya çıkacağını söyledi” dedi. Özel, Sancaktepe’deki kreş sayısının geçmişteki durumu hakkında da bilgi verdi. “Cumhuriyet Halk Partisi’nden önce Sancaktepe’de kaç kreş var?” diye sorduğunda, “Sıfır kreş vardı, bir tane bile kreş yoktu” cevabını verdi. Kreş olmamasının ne anlama geldiğine dikkat çekti.

Kreşler ve Kadınların Güçlenmesi

Özel, bu durumun bir tercih olduğunu belirtti. “İşlerine geldiği zaman betonları dökmeyi biliyorlar da niye kreş yapmıyorlar? Çünkü bu politik bir tercih, siyasi bir tercih.” ifadelerini kullandı. Ayrıca mevcut hükümette yalnızca bir kadın bakan olduğunu, Aile Bakanı’nın da kadınlarla ilgili alanlarda yer aldığını vurguladı. “Bizim bu 18 bakanı takip eden gölge kabinemiz var. 18 genel başkan yardımcımdan dokuzu kadın, dokuzu erkek” dedi. Bu nedenle, kadınların iş yaşamına katılmasını desteklemek için kreşlerin önemine dikkat çekti.

Eylem Çağrısı ve Birlik Mesajı

Özel, İstanbul’un kaybedildiği yıllara atıfta bulunarak, kimsenin mazbatasının iptalini istemediklerini, çalıştıklarını ve halkın desteklediği bir aday çıkardıklarını açıkladı. “Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Bugün CHP’nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur” diye ekledi. Ayrıca muhalefetin güçlü bir cephe haline gelmesinin Türkiye için önemli bir umut olduğunu belirtti.

Atatürk’ün Partisini İktidar Yapma Hedefi

Son olarak Özel, “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek, inancımız tam” diyerek katılımcılara seslendi. “Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız” ifadeleriyle heyecanını aktardı. Mücadele ruhunun devam etmesi gerektiğini ve kalabalıkları bir araya getirme çağrısında bulundu.