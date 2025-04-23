Özgür Özel, 23 Nisan’da Anıtkabir’de tören düzenledi

CHP LİDERİ ÖZEL ANITKABİR’DE TÖRENDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene katıldı. Tören sonrası Özel’e, ayrılma esnasında küçük bir çocuk tarafından “Ali Koç burada mı?” sorusu yöneltildi. Bu durum karşısında şaşıran Özel, “O İstanbul’daki törenlere katılıyor olabilir” şeklinde cevap verdi.

ÇOCUKLARLA FOTOSAF ÇEKTİRİP İMZA VERDİ

Törenin ardından, çocuklarla yakınlaşan Özel, onlarla fotoğraf çektirdi ve isteyenlere imza verdi. Çocukların kendisine gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendiren Özel, “Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Biz de bayram, herkes için bayram gibi kutlansın istiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Bununla mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz” sözleriyle ifade etti.