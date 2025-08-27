Özgür Özel, Adalet Bakanı’na seslendi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Beyoğlu’nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Özel, “Buradan hatırlayalım. Tuzla mitinginde bir kişiye, bir tutukluya giden, ‘Savcı Bey beni yolladı’ diyen, ‘Dediğim gibi ifade verirsen, çıkacaksın’ diyen, Ekrem Başkan’a ve diğer arkadaşlarımıza iftiralar attırmak isteyen avukatın adını da temin etmeye çalıştığı maddiyatı da ifşa etmiştim. Gece 10’da konuştuğumda avukat telefonunu kapattı ve Antalya’ya kaçtı. Yunan Adası’na kaçarken yakalandı. Bunun yanı sıra, hemen ardından AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü günü, bu durumu bir hediyeymiş gibi kabul eden MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin bir tutukluya gittiğini, ondan 2 milyon dolar talep ettiğini, önüne kameraların gördüğü bir kağıdı koyarak, ‘Buna imza atarsan medyadaki eleştirileri ben susturacağım. Savcı bunları söylerse bırakırım dedi. Ben halledeceğim. Verdiğin parayı güzelce paylaştıracağım, seni özgür bırakacağım’ dediğini hep birlikte ifşa etmiştik. Yunanistan’a kaçan avukat ve AK Partili Mücahit Birinci için savcılık önce Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Oradan izin aldıktan sonra birine ev hapsi verdi, diğerine de imzayla yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol sağladı” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NA SESLENDİ

Özel, “Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na gözünün içine baka baka söylüyorum. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu’nun avukatına, çağırınca kendi gelen avukata ‘Kaçma şüphesi var’ diyen, Yunanistan’a kadar kaçarken yakalanana ‘Sen imza atsan yeter, ev hapsi yeter’ diyen Akın Gürlek’e soruyorum: ‘Sende şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Sana soruyorum, sana. Dünya kadar avukatı evinden alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı’na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, ama muhalifleri savununca uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor?’ diyerek sert sözler söyledi.

ADalet BAKANINA SORULAR YÖNELTTİ

Adalet Bakanı’na da seslenerek, “Ya sen Adalet Bakanlığı’nı duvarda asılı bir tablo gibi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın? AK Partili avukata izin isteyip de Ekrem Başkan’ın avukatını tuttuğu gibi tutuklayanları, Yunanistan’a kaçarken giderken ‘Kaçma şüphesi yok’ deyip, ayağıyla gelene tutuklama yapana hala susacak mısın?” dedi. Özel, “Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk; Tayyip Erdoğan’ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir” diyerek konuşmasını tamamladı.