Özgür Özel, adalet talep etti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN CEZAEVİ ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, burada İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla bayramlaştıklarını, aynı zamanda İmamoğlu’nun doğum gününü kutladıklarını ifade ederek, “Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya kimi İzmir’e kimi Kocaeli’ne kimi Edirne’ye Tekirdağ’a derken altı farklı şehre yollandılar.” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir’e sevk edildiğini belirten Özel, ailelerin bu duruma dair endişelerini dile getirdi. “Nasıl olacak bu aile görüşleri?” sorusunu yönelten Özel, “30’a yakın arkadaşımız ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanılıyor.” şeklinde konuştu.

ADİL YARGILANMA VE PSIKOLOJIK BASKILAR

Özel, “FETÖ’cüler ne zulümler yaptı burada bu kadarını yapmadılar” diyerek, ailelerin maruz kaldığı psikolojik baskılara dikkat çekti. “Mehmet Murat Çalık’ın evladından, eşinden, annesinden ne istiyorsun?” diyen Özel, CHP’lilerin arasında iftira olmadığına vurgu yaptı. Siyasi rakiplerinin bu zulümleri uyguladığını savunan Özel, “Sadece adil yargılanma garantisi veriyorum.” ifadesini kullandı. Kötülüklerin bir gün ortaya çıkacağına inandığını belirten Özel, “Özgür Özel tehdit mi ediyor? Yok, tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum.” dedi.

GAZİOSMANPAŞA’DAKİ SEÇİM HESAPLARI

Özel, Gaziosmanpaşa’daki seçimlerle ilgili de açıklamalar yaptı. Tutuklamaların ardından “AK Parti Gaziosmanpaşa’ya çökmeye kalkacak, onu bütün toplumun vicdanına havale edeceğiz.” dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının suçlandığı konunun oy birliğiyle geçmiş bir iş olduğunu kaydeden Özel, “Rüşvetin görüntüsü yok, verilmesi yok, yeri yok.” diyerek iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. “İtiraz kabul olur inşallah.” ifadeleriyle sürecin takipçisi olacağını belirtti.

İNSANLARIN HAYSİYETİYLE OYNANMASI

Özel, CHP’nin bayramlaşma listelerinde yer almadığını belirtti. “Benim bayram görecek halim yok” diyen Özel, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutladı ve yaşadığı olumsuzlukların başkalarına yaşatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ailelere ve kişilere yapılan zulümlerin son bulmasını isteyen Özel, “Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın.” dedi.

GELECEK HESAPLAR VE KÜLFETLER

Son olarak, zulüm uygulayanların bir gün bu yaptıklarının hesabını vereceğini ifade eden Özel, “Bu kadar kul hakkı yenip de öbür dünyada bunun hesabını taşıyamazsınız” diyerek inandığı değerlere vurgu yaptı. Bu durumun kendisinde ve halkta nasıl bir hissiyat oluşturduğunu anlatan Özel, yaşananların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğini, “İki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.” sözleriyle belirtti.