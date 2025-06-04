Özgür Özel, Adaletin Zamanı Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının arkasından, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, İmamoğlu ile belediye başkanlarıyla bayramlaştıklarını ve İmamoğlu’nun da yaş gününü kutladıklarını ifade ederek, “Dün akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden 12 arkadaşımız kimi Bolu’ya, kimi İzmir’e, kimi Kocaeli’ne, kimi Edirne’ye, Tekirdağ’a yollandılar. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık buradan alındı ve İzmir’e gönderildi. Ailesi, eşi, çocukları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi altı saat uzaklıktalar. Nasıl olacak bu aile görüşleri? Bugüne kadar 30’a yakın arkadaşımız, kimi Bandırma’da, kimi Eskişehir’de ailelerine mümkün olan en uzak yerlere gönderiliyor. FETÖ’cüler burada bu kadarına tenezzül etmediler. Mehmet Murat Çalık’ın evladından, eşinden, annesinden ne istiyorsunuz? Onu koyar, Erzurum’a da götürseniz yolda çile çeker, vardığı yerde o da hücre, bu da hücre. Ama nasıl gidecek annesi, evladı? Ailelere acı çektirip kişilere psikolojik baskı yaparak onları yıldırmaya çalışıyorlar. Bu durumda CHP’lilerin, CHP ahlakının iftiraya yer vermediğini söylüyorum. Ancak bizim tanımadığımız kötü akıl, çocuğa, eşe, anneye, babaya zulmediyor. Biz kin ve nefret biriktirmemek için mücadele ediyoruz ama karşılaştığımız güçler bunu mümkün kılmayacak.”

BELEDİYE BAŞKANLARINA YAPILAN ZULÜM

Özel, “Bunu mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız. Tek taahhüdümüz, bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, annesi, babası siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Ancak zulüm edenler ve bu kararları alan kişiler, bu kararları uygulayanlar bunun bedelini mutlaka ödeyecek. İşte sadece adil bir yargılanma garantisi verebiliyorum.” diyerek ekledi. “Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ederim. Kötülük eninde sonunda çıkacak. ‘Özgür Özel tehdit mi ediyor?’ Hayır, tehdit etmiyorum, hissettiklerimi anlatıyorum. Bir gün bu duyguyu yaşayacaklarını bilsinler.” Özel, bu süreçten dolayı enerjisinin ve inancının asla eksilmeyeceğini vurguladı.

AĞIR İFTİRALAR VE SEÇİM OYUNLARI

Özel, Gaziosmanpaşa üzerinden yapılan siyasi oyunları anlatmaya devam etti. “Gaziosmanpaşa’da, o kadar iyi bir adayımız vardı ki neredeyse iki oy alındı, seçildi. Ancak Gaziosmanpaşa’yı kazanamayanlar, İstanbul’da tek Gaziosmanpaşa’da belediye çoğunluğumuz yok. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızı tutuklayıp yerine belediye meclisinden AK Partili birini getiriyorlar. Bu durumu kabul edemem. Belediye başkanımızın suçlandığı konu, 1 Nisan’da, 31 Mart’ta seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanının yönlendirdiği bir iş. Rüşvet iddialarının görüntüsü yok.” diyen Özel, AK Parti’nin bu süreçteki tutumunu eleştirdi.

SİYASİ OPERASYNLAR VE İFTİRALAR

Bu açıklamalarının ardından, Özel, Partisi üzerinde devam eden saldırılara dikkat çekti. “İlk kez bir aktif Parti Meclisi üyesi tutuklandı. Birçok iftira ve hakaretle yeni bir dalga yaşanıyor. Ekrem Başkan’ın koruma müdürü, ‘Ailem sana emanet’ dediğinde, gözyaşı döktüğünü söyledi.” diyerek, tutukluluk sürecinde yaşananları dile getirdi. Ailelere yapılan zulümlere karşı olduğunu belirterek, “Hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararımızı önceden bildirdik. Bizim bayramımız yok. Bütün milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum ancak biz bayram yaşamadık.” ifadelerini kullandı.

KUL HAKKI VE HESAP VERME SÜRECİ

Özgür Özel, yaşananların taahhüt ettiğinden bahsetti ve “Bu yaşadıklarımızı kimsenin evlatları yaşamasın. Bırakmayacağım, iki elimle bunların yakalarından tutup hesap sormazsam namerdim.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bu tür olayların Türkiye’nin genelinde kabul görmediğini ve toplumun mağduriyetlerini önemsediklerini de ekledi.