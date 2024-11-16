“Özgür Özel, Aday Sorununu Değerlendirdi”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmaları devam ederken, CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’daki bir otelde düzenlenen forumda dikkat çekici bir adaylık açıklaması yaptı. Özel, AK Parti’nin aday sorunu bulunduğunu ifade etti ve parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının sona erdiğini belirtti.

AK PARTİ’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

CHP lideri Özel, eğer erken seçim gerçekleşmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını vurguladı. “O zaman kendisi aday değildir” diyerek, AK Parti’nin bir aday sorunu olduğunu dile getirdi. Özel, “Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi?” sorularını gündeme getirerek, başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmalarının içine sokmanın sadece Saray’ın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli’nin hesabına gelen bir durum olduğunu belirtti.

ADAYLIK TARTIŞMALARINDAN UZAKLAŞMA ÇAĞRISI

“Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık” diyen Özel, muhalefete de seslenerek, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürünü benimsemenin önemine dikkat çekti. Özel, “Geçen seferki hatalardan ders alarak, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir” ifadelerini kullandı.