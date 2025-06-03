Özgür Özel Adaylığı İddialarına Soruşturma Açıldı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin olarak 12 şüpheliye karşı “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayda yer alan ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de arasında olduğu isimler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine dayanarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MAHKEME SÜREÇLERİ BAŞLIYOR

İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, duruşmanın tarihi ve saati hakkında bir tensip zaptı oluşturacak. İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun, partinin 38. Olağan Kurultayı’nda “divan başkanı” olarak yer aldığı ve diğer şüphelilerin de bu organizasyona katıldığı belirtiliyor. Şüphelilerin, birlikte hareket ederek suçları işlediğine dair deliller mevcut.

OYUN SÜREÇLERİNE MÜDAHALE

İddianamede yer alan bilgilere göre, kurultay sırasında oy kullanan bazı delegelere, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy vermeleri amacıyla para verildiği ve farklı il ve ilçelerdeki belediye başkanlığı ile meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği ifade ediliyor. Ayrıca, bazı delegelerin CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiği ve çok sayıda market alışveriş kartı dağıtıldığı da iddialar arasında. Kurultayda, oy kullanan delegelerin oylarının fotoğraflarını çekerek göndermeleri istendi. İlk tur oylama sonucuyla 2. tur oylamasının geçikmesine neden olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanıltıcı açıklamalar yapıldığı iddia edilmektedir. Bu faaliyetler, kurultay delegelerinin iradelerini etkilemeyi amaçladığı belirtiliyor.